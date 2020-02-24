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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T10:50+0300
https://ria.ru/20200224/1565134565.html
Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156177/38/1561773886_0:53:1816:1075_1036x0_80_0_0_d6116f3709db46dd47bfcd0bb2196383.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

10:50 24.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 26 нарушений, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Идлиб – 14, Хама – один, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Алеппо – пять, Хама – два", - говорится в сообщении.
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В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Криа провинции Ракка и в населенном пункте Хафир-Эль-Фука провинции Дамаск выдано по 250 продовольственных наборов общим весом по 900 кг.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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