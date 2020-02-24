Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Идлиб – 14, Хама – один, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Алеппо – пять, Хама – два", - говорится в сообщении.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Криа провинции Ракка и в населенном пункте Хафир-Эль-Фука провинции Дамаск выдано по 250 продовольственных наборов общим весом по 900 кг.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.