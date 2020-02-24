Поклонская направила запрос в ГП по делу Морского банка в Крыму

"Дело в том, что крымский банк "кому-то" приглянулся: после ежедневных проверок владельцам банка было предложено продать его за один рубль (есть у нас такая монетка — сейчас на неё даже жвачку не купишь). После отказа от такой "головокружительной сделки века" (в конце января этого года) здание банка было захвачено ЧОП "Дубровник", - написала Поклонская в своем Telegram-канале, сообщив, что встретилась с сотрудниками учреждения.