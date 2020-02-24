В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 805 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 258 человек (женщин – 78, детей – 132), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 547 человек (женщин – 164, детей – 279)", - говорится в сообщении.