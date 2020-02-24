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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T10:48+0300
https://ria.ru/20200224/1565134495.html
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана

10:48 24.02.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 805 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 258 человек (женщин – 78, детей – 132), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 547 человек (женщин – 164, детей – 279)", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания в течение суток вернулось 1 475 беженцев.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,7 гектара территории, обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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