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Израильскому послу не дали выступить на симпозиуме в Греции
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РИА Новости

Израильскому послу не дали выступить на симпозиуме в Греции

10:45 24.02.2020
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© Кадр из видео, размещенного на YouTube-канале мэрии СпартыПослу Израиля в Греции не дали выступить на симпозиуме
Послу Израиля в Греции не дали выступить на симпозиуме
© Кадр из видео, размещенного на YouTube-канале мэрии Спарты
Послу Израиля в Греции не дали выступить на симпозиуме
АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Посол Израиля в Греции Иосси Амрани покинул симпозиум по ситуации в Восточном Средиземноморье, не дождавшись, когда ему дадут слово, сообщает издание "Прото тема".
Приглашенный на геополитический симпозиум муниципалитета Спарты на тему "События в Восточном Средиземноморье, греко-турецкие отношения и выбор Греции" посол Израиля более двух часов ждал, когда ему дадут слово. Порядок выступающих постоянно нарушался, и когда вместо объявленного выступления посла в очередной раз начал говорить местный политобозреватель, Амрани встал и ушёл из зала.
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Мэр Спарты Петрос Дукас попытался остановить израильского посла, но Амрани покинул симпозиум, не сказав ни слова.
Среди выступавших были бывший вице-премьер, министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос, представители правительства Греции, депутаты.
Греция считает Израиль одним из главных союзников в противостоянии с Турцией.
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ГрецияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Израиль лидер в регионе, а Греция провинция ЕС. Это даже по цене на жильё видно. В Израиле квартиры в 18 раз дороже.
24 февраля, 12:06
Сергей Ростовцев
27000132
Дурдом. Греки еще будут извиняться перед израильским послом.
24 февраля, 10:53
николай агнин
22100827
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