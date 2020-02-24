Израильскому послу не дали выступить на симпозиуме в Греции

Приглашенный на геополитический симпозиум муниципалитета Спарты на тему "События в Восточном Средиземноморье, греко-турецкие отношения и выбор Греции" посол Израиля более двух часов ждал, когда ему дадут слово. Порядок выступающих постоянно нарушался, и когда вместо объявленного выступления посла в очередной раз начал говорить местный политобозреватель, Амрани встал и ушёл из зала.