Израильскому послу не дали выступить на симпозиуме в Греции

АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Посол Израиля в Греции Иосси Амрани покинул симпозиум по ситуации в Восточном Средиземноморье, не дождавшись, когда ему дадут слово, сообщает издание "Прото тема".
Приглашенный на геополитический симпозиум муниципалитета Спарты на тему "События в Восточном Средиземноморье, греко-турецкие отношения и выбор Греции" посол Израиля более двух часов ждал, когда ему дадут слово. Порядок выступающих постоянно нарушался, и когда вместо объявленного выступления посла в очередной раз начал говорить местный политобозреватель, Амрани встал и ушёл из зала.
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Мэр Спарты Петрос Дукас попытался остановить израильского посла, но Амрани покинул симпозиум, не сказав ни слова.
Среди выступавших были бывший вице-премьер, министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос, представители правительства Греции, депутаты.
Греция считает Израиль одним из главных союзников в противостоянии с Турцией.