Китайский посол рассказал о российских студентах, находящихся в Ухане

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В городе Ухань провинции Хубэй, наиболее подверженном вспышке Covid-19, остаются 44 студента из России, сообщил китайский посол Чжан Ханьхуэй.

"Мы знаем, что от российской стороны была эвакуация своих граждан из этого города. Эти студенты сами отказались. Они просили остаться в этом городе. Могу вам обещать, что они живут очень хорошо, им предоставляют продукты питания и необходимые условия для жизни. Их безопасность гарантирована, нет проблем", — рассказал он на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что Пекин с пониманием относится к временному запрету на въезд в Россию для китайских граждан, но власти КНР надеются, что принимаемые Москвой меры не будут чрезмерными.

По словам Чжан Ханьхуэя, в борьбе с заболеванием наблюдаются позитивные изменения, так что эпидемия в Китае находится под контролем. Он также отметил, что китайские ученые создали вакцину, благодаря которой появляется иммунитет к коронавирусу, но препарат пока требует доработки.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.