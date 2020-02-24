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Китайский посол рассказал о российских студентах, находящихся в Ухане
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РИА Новости

Китайский посол рассказал о российских студентах, находящихся в Ухане

10:41 24.02.2020 (обновлено: 11:41 24.02.2020)
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© REUTERS / China Daily Город Ухань
Город Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В городе Ухань провинции Хубэй, наиболее подверженном вспышке Covid-19, остаются 44 студента из России, сообщил китайский посол Чжан Ханьхуэй.

"Мы знаем, что от российской стороны была эвакуация своих граждан из этого города. Эти студенты сами отказались. Они просили остаться в этом городе. Могу вам обещать, что они живут очень хорошо, им предоставляют продукты питания и необходимые условия для жизни. Их безопасность гарантирована, нет проблем", — рассказал он на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что Пекин с пониманием относится к временному запрету на въезд в Россию для китайских граждан, но власти КНР надеются, что принимаемые Москвой меры не будут чрезмерными.
По словам Чжан Ханьхуэя, в борьбе с заболеванием наблюдаются позитивные изменения, так что эпидемия в Китае находится под контролем. Он также отметил, что китайские ученые создали вакцину, благодаря которой появляется иммунитет к коронавирусу, но препарат пока требует доработки.
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В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияУханьВ мире
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