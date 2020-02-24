Четвертый энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после ремонта

"В 7.01 (8.01 мск – ред.) энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС подключен к энергосети. Проводится плановое повышение мощности энергоблока до уровня разрешенных 555 МВт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в работе находятся все четыре энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах норм.