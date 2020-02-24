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Четвертый энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после ремонта
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РИА Новости

Четвертый энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после ремонта

10:38 24.02.2020
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкРовенская АЭС
Ровенская АЭС
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Ровенская АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Четвёртый энергоблок Ровенской атомной электростанции подключен к энергосети после ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
Пресс-служба компании "Энергоатом" 15 февраля сообщила, что энергоблок №4 Ровенской АЭС отключен для проведения планового ремонта.
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"В 7.01 (8.01 мск – ред.) энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС подключен к энергосети. Проводится плановое повышение мощности энергоблока до уровня разрешенных 555 МВт", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в работе находятся все четыре энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах норм.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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