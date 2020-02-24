В Москве с 1 марта временно отключат Wi-Fi в наземном транспорте

"С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен. Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. Мосгортранс подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса", - говорится в сообщении.