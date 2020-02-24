В Москве с 1 марта временно отключат Wi-Fi в наземном транспорте

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мосгортранс модернизирует Wi-Fi в наземном транспорте Москвы, он будет недоступен с 1 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
"С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен. Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. Мосгортранс подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса", - говорится в сообщении.
Ожидается, что интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года - обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.