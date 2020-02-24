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В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Черное море
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Черное море

10:32 24.02.2020 (обновлено: 14:28 24.02.2020)
21645
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/ReleasedАмериканский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/Released
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Частота захода американских кораблей в Черное море говорит о "проявлении нездорового интереса Соединенных Штатов к границам нашей страны". Об этом заявил в беседе с RT замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Американцы хотят показать некую силу и приверженность тем обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят", — добавил депутат.

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.
Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз.
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
05:31
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
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Юрий ШвыткинЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошее название для эсминца. Команду только поменять на нашу и получится эсминец ROSSия ...)
24 февраля, 11:35
andrew197473
2360004
Команда сразу тогда попросит гражданство США...)))
24 февраля, 11:48
ИСИгорь Севостьянов
10310117
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