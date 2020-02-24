В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Черное море

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Частота захода американских кораблей в Черное море говорит о "проявлении нездорового интереса Соединенных Штатов к границам нашей страны". Об этом заявил в беседе с RT замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Американцы хотят показать некую силу и приверженность тем обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят", — добавил депутат.
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.
Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз.