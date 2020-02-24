В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Черное море

"Американцы хотят показать некую силу и приверженность тем обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят", — добавил депутат.