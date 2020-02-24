Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мировой Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса , заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.

"Мы ожидаем, что цена на нефть в первом квартале года продолжит испытывать давление, и ОПЕК вряд ли найдет резервы для достаточного снижения объема добычи, чтобы компенсировать перепроизводство и слабый спрос со стороны Китая", - сказал он.

В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период из-за вспышки смертельного вируса. Это самое большое падение со времен мирового кризиса 2008-2009 годов.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 20 февраля заявил, что Россия поддерживает контакты с другими странами ОПЕК+ по поводу дальнейших действий в рамках сделки о сокращении добычи. Он подтвердил, что встреча ОПЕК+ планируется на начало марта. При этом ситуация на рынке неопределенная и быстро меняется, и анонсировать что-либо пока рано.

"Цена на нефть отреагировала 25% снижением и неожиданной сменой конъюнктуры рынка – с сокращения предложения в результате действий ОПЕК до значительного перепроизводства из-за падения спроса в Азии. Дисбаланс спроса и предложения в начале февраля привел к ситуации, когда разница между ближними и дальними контрактами стала отрицательной ("контанго") – впервые с начала 2019 года", - продолжил эксперт.