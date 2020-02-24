Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T10:10+0300
https://ria.ru/20200224/1565133875.html
Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863326_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_a6357f5b753c743004d5d6c2b9ec502a.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

10:10 24.02.2020
3483
© REUTERS / CNS PhotoРабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
© REUTERS / CNS Photo
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
"Мы ожидаем, что цена на нефть в первом квартале года продолжит испытывать давление, и ОПЕК вряд ли найдет резервы для достаточного снижения объема добычи, чтобы компенсировать перепроизводство и слабый спрос со стороны Китая", - сказал он.
Район Пудун в Шанхае
06:36
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период из-за вспышки смертельного вируса. Это самое большое падение со времен мирового кризиса 2008-2009 годов.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак 20 февраля заявил, что Россия поддерживает контакты с другими странами ОПЕК+ по поводу дальнейших действий в рамках сделки о сокращении добычи. Он подтвердил, что встреча ОПЕК+ планируется на начало марта. При этом ситуация на рынке неопределенная и быстро меняется, и анонсировать что-либо пока рано.
Люди в защитных медицинских масках
19 февраля, 13:45
Эксперт оценила ущерб для мировой экономики из-за коронавируса
"Цена на нефть отреагировала 25% снижением и неожиданной сменой конъюнктуры рынка – с сокращения предложения в результате действий ОПЕК до значительного перепроизводства из-за падения спроса в Азии. Дисбаланс спроса и предложения в начале февраля привел к ситуации, когда разница между ближними и дальними контрактами стала отрицательной ("контанго") – впервые с начала 2019 года", - продолжил эксперт.
"Из-за влияния коронавируса на экономику спрос Китая на сырую нефть снизился на 20%, или 3 миллиона баррелей в день… В январе производство нефти странами-членами ОПЕК упало примерно до 28 миллионов баррелей в день – самый низкий уровень с 2009 года. С момента достижения пика в конце 2016 года производство в общей сложности сократилось на 5,8 миллиона баррелей в день", - отметил Куплаис. По его словам, половина этого сокращения пришлась на страны, чье производство пострадало из-за неблагоприятной политической или экономической ситуации, - Венесуэла, Иран, Ливия.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
412123
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьОПЕККитайЭкономика
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Лента новостейМолния