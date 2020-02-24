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В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая
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РИА Новости

В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая

10:06 24.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч человек, прибывших из Китая, остаются под медицинским наблюдением в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 24.02.2020 под контролем остаются 12092 человека",- говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаХубэйФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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