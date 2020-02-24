В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За период мониторинга зарегистрировано 1136 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.
22 февраля, 19:30Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса