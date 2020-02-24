Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками ожидает москвичей в понедельник, температура воздуха будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Мы ожидаем сегодня облачную погоду, небольшие осадки - мокрый снег и дождь, максимальная температура в столице плюс 2 - плюс 4, по области - от нуля до плюс 5", - рассказал Синенков.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, со скорость 4-9 метров в секунду.

"Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы на 15-16 миллиметров", - добавил он.