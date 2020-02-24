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2020-02-24T09:29+0300
https://ria.ru/20200224/1565133214.html
Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
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РИА Новости

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

09:29 24.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
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"Когда президент США говорит, что Россия и Украина "должны поладить друг с другом", он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт", - сказал сенатор.
Тема Китая или Ирана его заботит больше, и разрешение столь важной для Европы темы отчасти развязало бы ему руки и "сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей", полагает Косачев.
"Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения", - отметил политик.
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Но этот конфликт, по его словам, очень выгоден и многим внешним силам, и тем, кто сделал ставку на войну на самой Украине. "Проще говоря: перестаньте поддерживать "партию войны" на Украине, и конфликт сам прекратится", - сказал Косачев.
"Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак", - заключил сенатор.
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Дональд ТрампКонстантин КосачевКитайРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вся причина разногласий, это пищерный нацизм, который процветает не не только на (в) Украине, но и во всех бывших республиках. И как не странно, но кто-то умышленно взращивал и лелеял нацистов еще при Союзе, где в "духе интенационализма" почему-то воспитывали только русских...
24 февраля, 10:22
CCorddamon
3700107
... нужно приготовить много поп-корна... Кремль спустил какие-то новый установки про "братский народ", "нас там нет", и "это все америка" )))
24 февраля, 10:13
Semen Altov
430139
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