Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Причиной сложностей в отношениях Причиной сложностей в отношениях России Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

"Когда президент США говорит, что Россия и Украина "должны поладить друг с другом", он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт", - сказал сенатор.

Тема Китая или Ирана его заботит больше, и разрешение столь важной для Европы темы отчасти развязало бы ему руки и "сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей", полагает Косачев.

"Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения", - отметил политик.

Но этот конфликт, по его словам, очень выгоден и многим внешним силам, и тем, кто сделал ставку на войну на самой Украине. "Проще говоря: перестаньте поддерживать "партию войны" на Украине, и конфликт сам прекратится", - сказал Косачев.