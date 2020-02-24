На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра), в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в семи областях", — говорится в сообщении.

В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии

В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии

В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, в Ивано-Франковской — 69, в Тернопольской — 65, в Волынской — 23, в Черновицкой — 12, в Житомирской — 11 и один в Ровенской.