На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра), в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в семи областях", — говорится в сообщении.
В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, в Ивано-Франковской — 69, в Тернопольской — 65, в Волынской — 23, в Черновицкой — 12, в Житомирской — 11 и один в Ровенской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как отмечается, движение транспорта на автодорогах Украины обеспечено.