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На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
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РИА Новости

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:17 24.02.2020 (обновлено: 17:16 24.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра), в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в семи областях", — говорится в сообщении.
Линии электропередачи
08:19
В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии
В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, в Ивано-Франковской — 69, в Тернопольской — 65, в Волынской — 23, в Черновицкой — 12, в Житомирской — 11 и один в Ровенской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как отмечается, движение транспорта на автодорогах Украины обеспечено.
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