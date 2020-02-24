National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американское издание Американское издание The National Interest назвало российский боеприпас калибра 12,7 на 55 миллиметров одним из "самых необычных среди находящихся в активном использовании" из-за "экстремально мощной" поражающей силы.

Так, толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для "стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью".

Это, как подчеркивает NI, делает патроны такого калибра полезными для достижения различных специальных целей, в том числе они могут поражать противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы с параметрами 9 на 39 миллиметров.

Кроме того, обычно подобные патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.

Также NI выделило крупнокалиберный автомат АШ-12 ( ШАК-12 ), для которого также могут использоваться подобные боеприпасы.