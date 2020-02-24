National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американское издание The National Interest назвало российский боеприпас калибра 12,7 на 55 миллиметров одним из "самых необычных среди находящихся в активном использовании" из-за "экстремально мощной" поражающей силы.
Так, толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для "стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью".
Это, как подчеркивает NI, делает патроны такого калибра полезными для достижения различных специальных целей, в том числе они могут поражать противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы с параметрами 9 на 39 миллиметров.
1 декабря 2019, 09:19National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Кроме того, обычно подобные патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
Также NI выделило крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого также могут использоваться подобные боеприпасы.
Издание напомнило и об эргономических особенностях автомата, которые отличают его от традиционных образцов советского и российского огнестрельного оружия.
21 ноября 2019, 02:16Новое оружие РоссииВ National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя