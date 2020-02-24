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2020-02-24T12:06+0300
https://ria.ru/20200224/1565133040.html
National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона
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РИА Новости

National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона

09:17 24.02.2020 (обновлено: 12:06 24.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШтурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американское издание The National Interest назвало российский боеприпас калибра 12,7 на 55 миллиметров одним из "самых необычных среди находящихся в активном использовании" из-за "экстремально мощной" поражающей силы.
Так, толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для "стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью".
Это, как подчеркивает NI, делает патроны такого калибра полезными для достижения различных специальных целей, в том числе они могут поражать противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы с параметрами 9 на 39 миллиметров.
Автомат ТКБ-011
1 декабря 2019, 09:19
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Кроме того, обычно подобные патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
Также NI выделило крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого также могут использоваться подобные боеприпасы.
Издание напомнило и об эргономических особенностях автомата, которые отличают его от традиционных образцов советского и российского огнестрельного оружия.
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
21 ноября 2019, 02:16Новое оружие России
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
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ШАК-12РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если у вас не будет чем оборонятся- будете вообще без зарплаты, а за кусок кукурузной лепешки на плантациях "партнеров" заяривать.
24 февраля, 11:40
прпавел рябышев
5010008
7.62 идеальный калибр
24 февраля, 10:22
Гамельнский Крысолов
832000
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