Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Путин отметил, что этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы и стремление человека к гармонии. Он добавил, что праздник обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям.