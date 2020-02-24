Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю, отметив, что буддийские общины вносят весомый вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений, сообщает пресс-служба президента.
Путин отметил, что этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы и стремление человека к гармонии. Он добавил, что праздник обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям.
"Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями", - приводятся в телеграмме слова президента.
Он также пожелал буддистам, чтобы наступающий год был счастливым и благополучным, принес успехи в добрых делах и начинаниях.