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Религия и мировоззрение
2020-02-24T09:10+0300
https://ria.ru/20200224/1565132913.html
Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661047_0:225:3104:1971_1036x0_80_0_0_e81938b638975266c21b8c642f827c48.jpg
РИА Новости

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

09:05 24.02.2020 (обновлено: 09:10 24.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю, отметив, что буддийские общины вносят весомый вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений, сообщает пресс-служба президента.
Путин отметил, что этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы и стремление человека к гармонии. Он добавил, что праздник обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям.
Буддийский ритуал Дугжууба
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"Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями", - приводятся в телеграмме слова президента.
Он также пожелал буддистам, чтобы наступающий год был счастливым и благополучным, принес успехи в добрых делах и начинаниях.
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссия
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