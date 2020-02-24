Три дома с "волшебной" живописью открылись для публики в Помпеях

Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации

© Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Три дома с живописью в Помпеях вновь открылись для посещения после длительной реставрации, на которую было потрачено 113 миллионов долларов, Три дома с живописью в Помпеях вновь открылись для посещения после длительной реставрации, на которую было потрачено 113 миллионов долларов, сообщает Artnet.

Восстановительные работы продолжались более 40 лет.

Фрески в каждом доме ("Дом cада" (House of the Orchard), "Дом влюбленных" (House of Lovers) и "Дом корабля "Европа" (House of Ship Europe) рассказывают о повседневной жизни древних римлян.

"Дом сада", в котором много нарисованных фруктовых деревьев и животных, был частично откопан в 1913 года, но целиком его удалось "раскрыть" в 1951 году.

© Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации © Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации

"Дом корабля "Европа" "извлекали" из-под земли и пепла более двух десятков лет, с 1951 по 1975 годы. На стене здания изображен большой грузовой корабль "Европа", а рядом с ним - лодки.

"Дом влюбленных" получил свое название из-за настенной живописи с надписью: Amantes, ut apes, vitam melitam exigunt ("Влюбленные, подобно пчелам, ведут жизнь, сладкую, как мед"). Здание было раскопано в 1933 году, но землетрясение 1980 года сильно его разрушило.

© Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации © Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации

Министр культурного наследия Италии Дарио Франкесчини отметил "долгую работу большого числа профессионалов. благодаря которой удалось достичь таких выдающихся результатов".

Открытие домов говорит о завершении масштабного проекта Great Pompeii, который ЕС запустил в 2014 году.

Ранее толпы туристов, экологические катастрофы и не самые лучшие условия хранения, привели то, что осталось от города, пострадавшего от извержения Везувия в 79 году н.э. в ужасное состояние даже для руин.

© Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации © Фото : министерство культуры и туризма Италии Дома в городе Помпеи, открыте для публики после реставрации

В 2010 году только 15% территории древнего города было открыто для посещения (и только 10 из 60 домов).