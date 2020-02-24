Toyota возобновила работу заводов в Китае после остановки из-за вируса

Последним из четырех был запущен завод в городе Чэнду, однако объемы производства в Китае составляют пока только половину того, что было до приостановки работы.
Ранее компания перезапустила заводы в Тяньцзине, Гуанчжоу и Чанчуне.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.