ТОКИО, 24 фев - РИА Новости. Японский автомобильный концерт Японский автомобильный концерт Toyota возобновил работу всех четырех заводов в Китае , остановленную месяц назад из-за распространения нового типа коронавируса, сообщил телеканал NHK

Последним из четырех был запущен завод в городе Чэнду, однако объемы производства в Китае составляют пока только половину того, что было до приостановки работы.

Ранее компания перезапустила заводы в Тяньцзине, Гуанчжоу и Чанчуне.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.