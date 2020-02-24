"Лед 2" собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Драма "Лед 2" режиссера Драма "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрала с момента выхода на широкие экраны в России более одного миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино

Фильм вышел в широкий российский прокат 14 февраля. В день премьеры "Лед 2" заработал более 193 миллионов рублей, а первый уикенд принес картине почти 578 миллионов рублей.

Общие сборы картины по состоянию на 24 февраля составляют более одного миллиарда рублей.