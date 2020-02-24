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2020-02-24T10:12+0300
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"Лед 2" собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
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РИА Новости

"Лед 2" собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

08:20 24.02.2020 (обновлено: 10:12 24.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъемочная группа на премьере фильма "Лед 2"
Съемочная группа на премьере фильма Лед 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Съемочная группа на премьере фильма "Лед 2"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Драма "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрала с момента выхода на широкие экраны в России более одного миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Фильм вышел в широкий российский прокат 14 февраля. В день премьеры "Лед 2" заработал более 193 миллионов рублей, а первый уикенд принес картине почти 578 миллионов рублей.
Кадр из фильма Скандал
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Общие сборы картины по состоянию на 24 февраля составляют более одного миллиарда рублей.
В продолжении фильма "Лед" главные герои — фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) — поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.
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Обсудить 17
КультураАлександр Петров (актер)Кино и сериалыЖора КрыжовниковРоссия
Популярные комментарии
конечно лучше смотреть сопливую мыловарню,чем решать проблемы и работать.
24 февраля, 11:24
Manf66
2200108
мы -лёд, под ногами майора(с)
24 февраля, 18:16
Александр Боровских
2200000
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