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В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии
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РИА Новости

В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии

08:19 24.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Более 700 абонентов остались без электричества в городе Свердловск самопровозглашенной Луганской народной республики в результате аварийного отключения трансформаторной подстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.
"В результате аварийного отключения без электроэнергии остался город Свердловск (частично) - 726 абонентов ", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, отключение произошло в 22.15 (совпадает с мск.) 23 февраля. Ремонтные работы запланированы на понедельник.
В воскресенье в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР сообщили, что накануне авария произошла и в поселке Металлист, там без электричества остались 600 квартир и домов.
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