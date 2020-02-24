В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии

"В результате аварийного отключения без электроэнергии остался город Свердловск (частично) - 726 абонентов ", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, отключение произошло в 22.15 (совпадает с мск.) 23 февраля. Ремонтные работы запланированы на понедельник.

В воскресенье в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР сообщили, что накануне авария произошла и в поселке Металлист, там без электричества остались 600 квартир и домов.