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Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:09 24.02.2020
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 22 февраля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 23 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из арторудий калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское и Нижнее Лозовое. Всего по территории республики со стороны ВС Украины было выпущено более 60 снарядов и мин.
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