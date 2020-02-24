Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из арторудий калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское и Нижнее Лозовое. Всего по территории республики со стороны ВС Украины было выпущено более 60 снарядов и мин.