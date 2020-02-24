В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом

"Это не соответствует действительности. Руководство Центральной клинической больницы также подтвердило недействительность информации. В случае наличия вирусной опасности у въезжающих в страну лиц они помещаются в специально выделенные государственные медицинские учреждения. В настоящее время нет госпитализированных с подозрением на коронавирус", - говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.