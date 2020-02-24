В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом

БАКУ, 24 фев - РИА Новости. Минздрав Азербайджана сообщил об отсутствии госпитализированных в стране с подозрением на коронавирус.
В воскресенье в социальных сетях распространилась аудиозапись о якобы размещении зараженных коронавирусом людей в Центральной клинической больнице в Баку.
"Это не соответствует действительности. Руководство Центральной клинической больницы также подтвердило недействительность информации. В случае наличия вирусной опасности у въезжающих в страну лиц они помещаются в специально выделенные государственные медицинские учреждения. В настоящее время нет госпитализированных с подозрением на коронавирус", - говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию призывают граждан верить лишь официальной информации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.