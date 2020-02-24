В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Число новых заражений Число новых заражений коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй вновь снижается, за прошедшие сутки по всей стране выявили лишь 11 новых случаев, при этом 24 региона КНР сообщили, что за последние 24 часа на их территории не зафиксировано ни одного случая заражения, свидетельствуют данные региональных комитетов по здравоохранению.

За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения, из них 398 - в провинции Хубэй и всего лишь 11 случаев – по всей стране.

Тибетский автономный район 30 января стал первым регионом Китая, сообщившим, что у них нет новых случаев заражения, позже о таких же положительных изменениях стали сообщать и другие. Таким образом, по данным минздрава, в субботу не было зафиксировано ни одного случая заражения в 21 регионе, а в воскресенье – уже в 24.

Так, за прошедшие сутки среди них оказались города Пекин, Тяньцзинь и Шанхай, провинции Шаньси, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Хэнань, Хайнань, Хунань, Гуйчжоу, Тибет, Юньнань, Цинхай, Хэбэй, а также Нинся-Хуэйский и Синьцзян-Уйгурские автономные районы.

Такая положительная динамика с 22 февраля была отмечена в провинции Шэньси, с 21 февраля - в провинции Ганьсу, и с 22 февраля – в автономном районе Внутренняя Монголия.

Ранее в понедельник шесть провинций Китая понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. Провинции Гуандун и Шаньси понизили с наивысшего I до II уровня. Тем временем провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили уровень реагирования до III уровня.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.