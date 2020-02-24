Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетняя россиянка Лилиана И., пропавшая неделю назад в мексиканском штате Халиско, найдена живой и здоровой, сообщил со ссылкой на родителей ребенка консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
"Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома", - сообщил РИА Новости Трояновский.
Генеральная прокуратура Халиско объявляла 21 февраля "жёлтую тревогу" в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17-19 февраля трёх несовершеннолетних девушек, среди которых - постоянно проживающая в Халиско со своей семьёй 15-летняя россиянка Лилиана И., а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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