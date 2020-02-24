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Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
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РИА Новости

Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки

07:44 24.02.2020 (обновлено: 07:55 24.02.2020)
48694
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетняя россиянка Лилиана И., пропавшая неделю назад в мексиканском штате Халиско, найдена живой и здоровой, сообщил со ссылкой на родителей ребенка консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
"Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома", - сообщил РИА Новости Трояновский.
Генеральная прокуратура Халиско объявляла 21 февраля "жёлтую тревогу" в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17-19 февраля трёх несовершеннолетних девушек, среди которых - постоянно проживающая в Халиско со своей семьёй 15-летняя россиянка Лилиана И., а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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4 апреля 2017, 13:40
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ХалискоМексикаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну я сразу сказал, что девка загуляла. И перестаньте называть ее "россиянкой"!
24 февраля, 07:50
Naum Vygodsky
7240024
Молодец девка, с юных лет учится на свои хотелки самостоятельно зарабатывать)
24 февраля, 10:03
big_medved
621006
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