В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку

МЕХИКО, 24 фев — РИА Новости. В городе Тлахомулько нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку, которая постоянно проживает в Мексике со своей семьей. Об этом РИА Новости сообщил российский консул Андрей Трояновский.
"Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома", — уточнил собеседник агентства.
В пятницу генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила режим "желтой тревоги" в связи с исчезновением в Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек: 15-летней россиянки Лилианы И., а также двух мексиканок 16 и 17 лет.
Правоохранительных органы предполагали, что подростки, пропавшие в период с 17 по 19 февраля, могли стать жертвами преступления.