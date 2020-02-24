В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку

"Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома", — уточнил собеседник агентства.

В пятницу генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила режим "желтой тревоги" в связи с исчезновением в Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек: 15-летней россиянки Лилианы И., а также двух мексиканок 16 и 17 лет.