Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Гаити заявило, что после кровопролитных столкновений протестующих полицейских с армейскими частями отменило намеченный на воскресенье карнавал в Порт-о-Пренсе во избежание кровопролития.

"Чтобы избежать возможного кровопролития, правительство информирует население о решении отменить карнавал в Порт-о-Пренсе и призывает народ сохранять спокойствие", - говорится в коммюнике, опубликованном в Facebook министерства коммуникаций Гаити.

По меньшей мере один солдат и один полицейский погибли, ещё 9 человек получили ранения в перестрелках в окрестностях президентского дворца в столице Гаити.

По информации СМИ, вооруженное противостояние началось с нападения неустановленных лиц на армейский штаб в районе Марсова поля, были попытки поджечь здание. После этого в течение дня в этом районе не прекращались перестрелки между людьми в гражданском и форме полиции с одной стороны и военнослужащими с другой.

Протесты полиции, требующей улучшения условий труда, проходили в месте проведения карнавала, куда для поддержания порядка стянули также армейские части. Неделю назад полицейские протестовали в этом же месте и сожгли подготовленные к празднику карнавальные платформы.

Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года, протесты сентября-ноября 2019 года парализовали экономику страны и вынудили президента отменить выступление на Генассамблее ООН