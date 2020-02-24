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Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
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РИА Новости

Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции

07:20 24.02.2020
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© AP Photo / Dieu Nalio CheryАкция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Правительство Гаити заявило, что после кровопролитных столкновений протестующих полицейских с армейскими частями отменило намеченный на воскресенье карнавал в Порт-о-Пренсе во избежание кровопролития.
"Чтобы избежать возможного кровопролития, правительство информирует население о решении отменить карнавал в Порт-о-Пренсе и призывает народ сохранять спокойствие", - говорится в коммюнике, опубликованном в Facebook министерства коммуникаций Гаити.
По меньшей мере один солдат и один полицейский погибли, ещё 9 человек получили ранения в перестрелках в окрестностях президентского дворца в столице Гаити.
По информации СМИ, вооруженное противостояние началось с нападения неустановленных лиц на армейский штаб в районе Марсова поля, были попытки поджечь здание. После этого в течение дня в этом районе не прекращались перестрелки между людьми в гражданском и форме полиции с одной стороны и военнослужащими с другой.
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Протесты полиции, требующей улучшения условий труда, проходили в месте проведения карнавала, куда для поддержания порядка стянули также армейские части. Неделю назад полицейские протестовали в этом же месте и сожгли подготовленные к празднику карнавальные платформы.
Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года, протесты сентября-ноября 2019 года парализовали экономику страны и вынудили президента отменить выступление на Генассамблее ООН.
Манифестанты обвиняют президента в коррупции, экономических проблемах и росте преступности. Правительство более года не может провести выборы нового парламента после истечения полномочий старого.
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