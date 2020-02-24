В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников

"Ученые сказали, что вопрос о карантинном или эпидемиологическом надзоре за учениками, уже находящимися в Италии, не ставится, поскольку они не посещали пострадавшие районы. Министерство здравоохранения решило не предпринимать в настоящее время дополнительных мер, помимо таких, как термометрия, для путешественников, прибывающих в нашу страну из Италии", - пишет издание.