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В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
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РИА Новости

В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников

07:11 24.02.2020
2206
© РИА Новости / СомовАфины
Афины
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Греческие школьники, которые находятся в Италии в учебных поездках, не будут помещены в карантин после возвращения домой, сообщило издание iefimerida.gr со ссылкой на итоги прошедшего поздно вечером в воскресенье экстренного совещания в Минздраве Греции.
В поездке по Италии находятся ученики из 10 школ. Министерство образования Греции в воскресенье отменило все запланированные образовательные поездки в Италию из-за коронавируса.
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Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
На совещании в Минздраве Греции было решено не принимать никаких дополнительных мер, а сделать все возможное для повышения осведомленности и информированности населения, а также для высокой готовности органов здравоохранения, сообщило издание.
"Ученые сказали, что вопрос о карантинном или эпидемиологическом надзоре за учениками, уже находящимися в Италии, не ставится, поскольку они не посещали пострадавшие районы. Министерство здравоохранения решило не предпринимать в настоящее время дополнительных мер, помимо таких, как термометрия, для путешественников, прибывающих в нашу страну из Италии", - пишет издание.
Кроме того, представители Национальной организации общественного здравоохранения (EHEA) будут находиться в понедельник и вторник в Патрах и Игуменице, откуда ходят паромы в Италию, и будут информировать экипажи пассажирских и коммерческих судов о мерах предосторожности.
Представители организации также выяснят, посещал ли кто-нибудь недавно, до карантина, зараженные районы Италии.
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