Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T07:08+0300
https://ria.ru/20200224/1565131566.html
СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/153260/82/1532608221_0:342:4815:3050_1036x0_80_0_0_4bd537a6c41c305f4a50f7b53eefa657.jpg
РИА Новости

СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса

07:08 24.02.2020
1262
© AFP 2020 / Jung Yeon-JeПассажиры в международном аэропорту Инчхон в Сеуле
Пассажиры в международном аэропорту Инчхон в Сеуле
© AFP 2020 / Jung Yeon-Je
Пассажиры в международном аэропорту Инчхон в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южнокорейские авиакомпании уже отменили или планируют приостановить полеты в город Тэгу на юго-востоке страны, где быстро распространяется коронавирус, передает агентство Рёнхап.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Тэгу и окрестной провинции Кёнсан-Пукто достигло уже 637 человек, 457 из них в самом Тэгу.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Крупнейшая авиакомпания страны Korean Air отменила до 28 марта рейсы в Тэгу с острова Чеджу и Инчхона. Вторая по величине Asiana Airlines также приостановит до 9 марта свой единственный маршрут из Тэгу до острова Чеджу.
Лоукостер Air Busan заявил, что на прошлой неделе прекратила полеты по маршрутам Тэгу-Чеджу и Тэгу-Тайбэй. Авиакомпания также планирует в ближайшие недели вывезти свой офис из Тэгу. Ее сотрудники добровольно возьмут неоплачиваемый отпуск, поскольку спрос на авиаперелеты резко упал из-за распространения коронавируса. Еще один лоукостер Jeju Air приостановит рейсы по маршруту Тэгу-Чеджу с 24 по 29 февраля.
Пакистан
Вчера, 17:40
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип заявил в ходе брифинга в понедельник, что правительство пока не планирует вводить дополнительные запреты на въезд в страну для иностранных граждан, помимо уже имеющегося ограничения для тех, кто посетил китайскую провинцию Хубэй. Он также добавил, что власти проверят 28 тысяч пациентов в Тэгу с симптомами простуды на предмет возможного заражения вирусом.
Всего коронавирусом в стране заразились 763 человека. Скончались семь пациентов, выписаны 18 человек, анализы 8 725 человек еще в работе. Среди зараженных оказались 11 военнослужащих, в связи с чем министерство обороны поместило в карантин почти восемь тысяч сотрудников.
Окленд, Новая Зеленадия
06:57
Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаAsiana AirlinesТэгуЮжная КореяKorean AirВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Лента новостейМолния