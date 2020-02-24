Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T09:14+0300
https://ria.ru/20200224/1565131508.html
Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/61604/68/616046833_0:0:495:278_1036x0_80_0_0_5f2d4387a718f94974aee04356d26b6d.jpg
РИА Новости

Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса

06:57 24.02.2020 (обновлено: 09:14 24.02.2020)
423
© Фото : flickr.com/Ronnie MfcdonaldОкленд, Новая Зеленадия
Окленд, Новая Зеленадия
© Фото : flickr.com/Ronnie Mfcdonald
Окленд, Новая Зеленадия. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о продлении на восемь дней запрета на въезд в страну для иностранных граждан, которые побывали в материковом Китая.
Ограничения на въезд действуют с 3 февраля.
"Ограничения на въезд из материкового Китая будут действовать еще в течение восьми дней для защиты от распространения коронавируса COVID-19. Эта позиция, как оно было до этого, будет пересматриваться каждые 48 часов", - заявила премьер. Трансляцию вела интернет-версия газеты New Zealand Herald.
Ардерн добавила, что граждане Новой Зеландии смогут вернуться на родину - в таком случае, тем не менее, по приезде в страну им придется изолировать себя от окружающих на 14 дней – срок поддержания карантина.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
В Новой Зеландии не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2592 человека, 24 734 излечились и выписаны из больниц, общее число заразившихся в материковой части КНР достигло 77 150 человек. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ на воскресенье, достигло 1769, скончались 17 человек.
Район Пудун в Шанхае
06:36
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
111000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаДжасинда АрдернНовая ЗеландияКитайВ мире
Рекомендуем
Район Пудун в Шанхае
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
В Центральном госпитале города Ухань
В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Пассажиры в международном аэропорту Инчхон в Сеуле
СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Города мира. Милан
Запрет на движение поездов между Австрией и Италией снят
Афины
В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
В Иране уточнили данные о заразившихся и умерших от коронавируса
Разгром отеля O’Higgin во время акции протеста против правительства Чили в Винья-дель-Мар, Чили
В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля
Эйфелева башня в Париже
Во Франции число туристов сократилось на 30-40% из-за коронавируса
Нур-Султан
Прибывших из Японии казахстанцев обследуют на коронавирус
Toyota Motors
Toyota возобновила работу заводов в Китае после остановки из-за вируса
Сейсмограф. Архивное фото
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Лента новостейМолния