Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса

В Новой Зеландии не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2592 человека, 24 734 излечились и выписаны из больниц, общее число заразившихся в материковой части КНР достигло 77 150 человек. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ на воскресенье, достигло 1769, скончались 17 человек.