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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
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РИА Новости

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

06:42 24.02.2020 (обновлено: 10:37 24.02.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в западной части Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 02:43 по времени UTC (05:43 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от крупного города Измир и в 56 километрах к северо-востоку от Маниса. Очаг залегал на глубине семи километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее в пограничном районе между Ираном и Турцией произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7, как сообщал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек. В Турции власти заявили о девяти погибших и пятидесяти пострадавших.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Европейский средиземноморский сейсмологический центрИзмир (провинция)ТурцияИзмирВ мире
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