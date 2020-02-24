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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
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РИА Новости

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

06:36 24.02.2020 (обновлено: 12:58 24.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

"Необходимо подчеркнуть, что социально-экономическое влияние этой эпидемии краткосрочно, в целом оно контролируемое и не изменит основного вектора положительного развития национальной экономики в долгосрочной перспективе", — сказал он.

Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".
При этом он признал, что эпидемия нанесла достаточно сильный удар по экономике, в особенности во время новогодних выходных это сказалось на потребительском рынке и связанных с ним сфер услуг. Позднее эпидемия привела к остановке производства на предприятиях, сильнее всего это отразилось на малых и средних фирмах.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что, снижение ВВП Китая в 2020 году из-за коронавируса будет небольшим, а эффект для остальных стран — незначительным, если эпидемия быстро прекратится.
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Новая коронавирусная инфекция

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 77 тысяч человек, умерли 2592, выздоровели свыше 24 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ миреЭкономика
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