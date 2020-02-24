Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T06:23+0300
https://ria.ru/20200224/1565131312.html
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564936674_0:8:3072:1736_1036x0_80_0_0_6e5cea3bfc1e07b36b734068d5368faa.jpg
РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

06:23 24.02.2020
14361
© REUTERS / China DailyСанитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 77 тысячах 150 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 49 тысяч 824 человека (9 тысяч 915 человек находятся в тяжелом состоянии), 24 тысячи 734 человек выписаны из больниц, 2592 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
05:50
Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения, из больниц выписали 1846 человек, скончались 150 (из них 149 - в провинции Хубэй, 1 – в провинции Хайнань), зарегистрировано еще 620 случаев с подозрением на коронавирус.
В настоящее время по всей стране зарегистрировано 3434 случая с подозрением на новый тип коронавируса, более 97 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 398 случаев заражения (348 в городе Ухань), выписаны 1439 человека (772 - в Ухане), зарегистрировано 149 летальных случаев (131 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 64 287 случаев заражения, при этом уже около 16,7 тысяч пациентов выздоровели, еще 2495 человек скончались (в Ухане – 1987). В настоящее время болеют 45 054 человека, из них 9430 находятся в тяжелом состоянии.
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Вчера, 21:41
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769
Отдельно в Гонконге выявлены 112 случаев заражения (из них два человека скончались, 12 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 28 человек (из них один скончался и пятеро вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
228732
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Самолет Boeing-737 Max
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Лента новостейМолния