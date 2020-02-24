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2020-02-24T05:36+0300
https://ria.ru/20200224/1565131186.html
Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
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РИА Новости

Ученый пояснил особенности климатических прогнозов

05:36 24.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Классический прогноз погоды отражает то, что произойдет в ближайшие дни, климатический прогноз касается средних значений и трендов, рассказал РИА Новости сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Ранее климатолог заявил, что положительная аномалия средней температуры грядущим летом на Европейской части России не будет такой же значительной, как этой зимой.
"Я сказал только о том, что средняя температура за год, как правило, не подвержена сильным колебаниям. Поэтому если есть очень высокий темп роста в один сезон, то в другой сезон это будет компенсировано, в какой-то сезон этот рост замедлится. То есть столько же жаркого лета, с таким же превышением температура, как это было зимой, ожидать не приходится", - сказал он.
Он также пояснил, что считается классическим понятием прогноза. "Каждый человек его понимает, как прогноз погоды. Это то, что произойдет завтра или через три дня. В этом смысле климатологи прогнозов не дают вообще", - уточнил ученый.
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По его словам, на климатический прогноз влияют два фактора. Первый — это антропогенное влияние, второй — естественная изменчивость.
"В свою очередь естественная изменчивость обусловлена еще двумя факторами. Первый — это внешнее воздействие (изменение солнечной активности, вулканическая активность). Это все мы предсказать не можем. Вторая часть — это внутренняя изменчивость самой системы. Представьте себе, что вы крикнули что-то в горах один раз. Система приспосабливается к тому, что вы крикнули: идет эхо, которое потом затухает", - пояснил собеседник агентства.
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Он отметил, что если говорить об антропогенной составляющей, то она более-менее предсказуема, а сильное извержение вулкана наука пока предсказать не может.
"Поэтому климатологи никогда не говорят, что к такому-то году будет то-то или то-то, и тем более, что будет в следующий сезон. Говорится о тенденции. Основная оценка — это тенденция. В ближайшие 20 лет температура будет расти и участятся опасные климатические явления. Но сказать, что следующая зима или лето будет теплее этой зимы или прошлого лета, нельзя. Это только гадалки могут сказать", - подчеркнул Киселев.
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