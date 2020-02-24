Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Грядущим летом в столичном регионе России, скорее всего, будут наблюдаться волны жары и ливни, сообщил РИА Новости сотрудник ГГО имени Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселев.
"По экстремальным явлениям, есть тенденция к их учащению. Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается. Скорее, волны жары будут более частыми, но сказать, насколько чаще, я бы поостерегся. То же самое касается ливней", — сказал он.
Ученый уточнил, что вряд ли стоит ожидать увеличения продолжительности волн жары.
Киселев отметил, что в конце прошлого года в России была принята стратегия адаптации к изменению климата. Она предусматривает создание планов адаптации на уровне страны, а также направления хозяйственной деятельности. По мнению ученого, в планы адаптации должны входить меры по снижению негативного воздействия волн жары и ливней.
Климатолог уточнил, что средние показатели температур в летний период вряд ли будут значительно отклоняться от нормы в положительную сторону, но это не исключает сильных превышений в краткосрочный период.