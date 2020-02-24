Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе

"По экстремальным явлениям, есть тенденция к их учащению. Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается. Скорее, волны жары будут более частыми, но сказать, насколько чаще, я бы поостерегся. То же самое касается ливней", — сказал он.