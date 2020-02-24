В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары

АЛЕППО, 24 фев — РИА Новости. Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон ( Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон ( ЦПВС ) в Сирии привезли теплую одежду и канцтовары в школу для девочек в городе Алеппо

"Сегодня под эгидой Центра примирения враждующих сторон проводим очередную благотворительную акцию в школе для девушек в возрасте 12-17 лет. Мы привезли теплую верхнюю одежду и школьные принадлежности - тетради, ручки, карандаши. Привезли около 250 комплектов — у них учится 230 девушек, мы привезли чуть побольше, чтобы не обидеть никого", — сказал журналистам представитель ЦПВС Петр Вангели.

В школе имени Асмы бинт Абу Бакр девочки учатся с седьмого по 11-й класс, они в основном из бедных семей. Как рассказала директор школы Нариман Аддель, в 2012 году школу заняли боевики, парты, стулья и учебники они использовали для отопления.

"Боевики просто выгнали нас. Здесь они организовали свой командный пункт, сюда приводили пленных. Здесь же была их больница. Сейчас самая большая проблема — в психологическом состоянии детей. Многие потеряли отцов. Их дома разрушены. Мы проводили специальные занятия, чтобы восстановить психику девочек", — сказала она.

В 2016 году боевиков выгнали, но всю оргтехники и компьютеры они забрали с собой. Также школа пострадала от боевых действий. Восстановительные работы продолжались год, четыре месяца назад ее открыли. Инвентарь и учебники собирали по другим школам.

До войны в школе учились 1,5 тысячи девочек, сейчас — 250. Многие уехали с родителями, стали беженцами и в Алеппо еще не вернулись. Часть переехала в другие районы города и учится в других школах. Но педагоги надеются, что со временем вернутся и остальные, а власти окажут им материальную поддержку.

"При боевиках здесь жили мы очень плохо. Мой брат — военный, поэтому моего отца боевики всячески унижали, вызывали на допросы, потом посадили в тюрьму. Все это время мы не учились. Мне уже 17 лет, и я должна учиться в 12-м классе, а сейчас прохожу программу восьмого класса. Буду догонять сверстниц", — рассказала ученица Рихам Таттан.

Пропустила несколько лет учебы и 15-летняя Ахэд Джала. "В самом начале войны мои родители переехали в другой район города, где тогда было безопасно. Но потом и там закрыли школу из-за обстрелов. Я три года не училась. Теперь учусь, как прежде. Мне нравится изучать иностранные языки. Я надеюсь, нам будут преподавать и русский", — сказала она.

Учительница Ханнан Сухлия рассказала, что специально для девочек, пропустивших несколько лет учебы, открыты отдельные классы, чтобы никто не чувствовало себя ущемленным.