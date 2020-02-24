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В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
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РИА Новости

В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары

05:08 24.02.2020 (обновлено: 06:34 24.02.2020)
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 24 фев — РИА Новости. Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли теплую одежду и канцтовары в школу для девочек в городе Алеппо.

"Сегодня под эгидой Центра примирения враждующих сторон проводим очередную благотворительную акцию в школе для девушек в возрасте 12-17 лет. Мы привезли теплую верхнюю одежду и школьные принадлежности - тетради, ручки, карандаши. Привезли около 250 комплектов — у них учится 230 девушек, мы привезли чуть побольше, чтобы не обидеть никого", — сказал журналистам представитель ЦПВС Петр Вангели.

В школе имени Асмы бинт Абу Бакр девочки учатся с седьмого по 11-й класс, они в основном из бедных семей. Как рассказала директор школы Нариман Аддель, в 2012 году школу заняли боевики, парты, стулья и учебники они использовали для отопления.
"Боевики просто выгнали нас. Здесь они организовали свой командный пункт, сюда приводили пленных. Здесь же была их больница. Сейчас самая большая проблема — в психологическом состоянии детей. Многие потеряли отцов. Их дома разрушены. Мы проводили специальные занятия, чтобы восстановить психику девочек", — сказала она.
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
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В 2016 году боевиков выгнали, но всю оргтехники и компьютеры они забрали с собой. Также школа пострадала от боевых действий. Восстановительные работы продолжались год, четыре месяца назад ее открыли. Инвентарь и учебники собирали по другим школам.
До войны в школе учились 1,5 тысячи девочек, сейчас — 250. Многие уехали с родителями, стали беженцами и в Алеппо еще не вернулись. Часть переехала в другие районы города и учится в других школах. Но педагоги надеются, что со временем вернутся и остальные, а власти окажут им материальную поддержку.

"При боевиках здесь жили мы очень плохо. Мой брат — военный, поэтому моего отца боевики всячески унижали, вызывали на допросы, потом посадили в тюрьму. Все это время мы не учились. Мне уже 17 лет, и я должна учиться в 12-м классе, а сейчас прохожу программу восьмого класса. Буду догонять сверстниц", — рассказала ученица Рихам Таттан.

Пропустила несколько лет учебы и 15-летняя Ахэд Джала. "В самом начале войны мои родители переехали в другой район города, где тогда было безопасно. Но потом и там закрыли школу из-за обстрелов. Я три года не училась. Теперь учусь, как прежде. Мне нравится изучать иностранные языки. Я надеюсь, нам будут преподавать и русский", — сказала она.
Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
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Учительница Ханнан Сухлия рассказала, что специально для девочек, пропустивших несколько лет учебы, открыты отдельные классы, чтобы никто не чувствовало себя ущемленным.
"Мы преподаем им много предметов. И алгебру, и химию, и физику. Культуру ислама. Также учим их английскому и французскому языкам. Но есть планы заменить французский на русский. Многие дети хотят изучать ваш язык", — отметила она.
Город Алеппо в Сирии
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В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы
2010007
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Центр по примирению в СирииЦентр по перемирию враждующих сторон в СирииСирияАлеппоВ мире
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