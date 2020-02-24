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Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
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РИА Новости

Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США

04:40 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьера Ирака Тяуфиком Аляуи защиту дипломатов и американских объектов в ближневосточной стране, сообщил госдеп.
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
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"Госсекретарь подчеркнул обязанность Ирака защищать дипломатов, силы и объекты США и коалиции", - говорится в сообщении госдепа.
Добавляется, что госсекретарь и и.о. премьера также обсудили тему досрочных выборов в Ираке, урегулирование вопросов с иракскими курдами, защиту прав шиитского населения, реформы, укрепление демократии и защиту прав протестующих.
В субботу политик и духовный лидер шиитского населения Ирака Муктада Ас-Садр пригрозил вывести на улицы Багдада миллионы своих сторонников, если парламент не проголосует за правительство Аляуи на следующей недели. Аляуи призвал парламент провести голосование по вотуму доверия сформированному им правительству 24 февраля. Он пообещал, что сразу после получения вотума его кабмин начнет расследование убийств протестующих и силовиков, а также отпустит на свободу "мирных демонстрантов". Также он заявил, что будут приняты меры для проведения свободных досрочных выборов в Ираке.
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Мухаммад Тауфик АляуиМайк ПомпеоИракСШАВ мире
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