В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек

СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 763, еще два пациента скончались, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. Скончались всего семь пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 725 человек еще в работе.
По данным KCDC, 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, еще 10 в провинции Кёнгидо, 11 в Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. При этом 129 человек из числа новых пациентов связаны с религиозным движением Синчхончжи в Тэгу.
Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, у которой подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 458 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.
Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.