В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек

СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 763, еще два пациента скончались, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. Скончались всего семь пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 725 человек еще в работе.

По данным KCDC, 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, еще 10 в провинции Кёнгидо, 11 в Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. При этом 129 человек из числа новых пациентов связаны с религиозным движением Синчхончжи в Тэгу.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, у которой подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай . Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 458 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.