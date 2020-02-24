Премьер Италии оценил принятые меры по сдерживанию коронавируса

РИМ, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признался, что власти страны не ожидали столь резкого роста числа инфицированных коронавирусом , но считают, что принятые ими меры по сдерживанию вспышки покажут эффективность в последующие две недели.

"Мы считаем, что меры, принятые против коронавируса на следующие 14 дней, могут показать эффективность в его сдерживании. Мы делаем тысячи проверок", - заявил он в ходе интервью на Canale 5.

По словам премьера, Италия оказалась в "чрезвычайной ситуации общенационального характера".

"Я даю слово, что не буду тратить ни капли своих умственных и физических сил на политические споры", - пообещал Конте. "Мы приняли меры, которые не предпринимала ни одна другая страна. Эти меры должны сдержать риск заражения", - отметил он.

Выступая ранее в воскресенье в эфире телеканала Rai3, Конте признался, что оказался "удивлен этим взрывом числа случаев". "Мы пытаемся определить очаги и сделать все, чтобы сдержать заражение", - сказал премьер Италии.

В воскресенье число положительных диагнозов в Италии достигло 152. Жертвами инфекции стали три человека. Вспышка коронавируса в стране зафиксирована в ее северных регионах, в основном, в Ломбардии (111 случаев) и соседней области Венето. Власти этих регионов, а также Пьемонта, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лигурии и Трентино-Альто-Адидже сообщили о закрытии школ и университетов сроком на неделю.

В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные. В Венеции на два дня раньше завершился знаменитый местный Карнавал, закрыт доступ в базилику Сан-Марко. В Милане закрылся главный городской Собор Дуомо, а ряд модельеров на Миланской неделе моды приняли решение проводить показы за закрытыми дверями. В спортивной сфере меры местных властей привели к переносу четырех матчей футбольного чемпионата.

В субботу вечером Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Фактически он обеспечивает изоляцию очагов распространения вируса, эпицентрами которого стали город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.