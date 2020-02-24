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2020-02-24T14:51+0300
https://ria.ru/20200224/1565130849.html
Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России
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РИА Новости

Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России

04:03 24.02.2020 (обновлено: 14:51 24.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Причиной аномально теплой зимы в России, а также в Европе и США стала необычная ситуация в Арктике. Об этом Bloomberg рассказали метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC.
Они указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры перемещают холодный воздух на юг, однако из-за нее они оказались буквально заперты в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Соединенных Штатах температура оказалась на три градуса выше средней нормы. Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последний 141 год.
Аналогичная ситуация сложилась и на большей часть России, а также в Северной Европе и восточной Канаде.
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По словам экспертов компаний AccuWeather и Maxar, они были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не предполагали, что область низкого давления в Арктике будет сохраняться столь долго.
Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии.
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ОбществоПогодаЗемляАрктикаКанадаЕвропаРоссияСШАЗимаВ мире
Популярные комментарии
А что говорит Грета Тунберг? По этому поводу. Кто в курсе?
24 февраля, 07:05
VPVassya Pupkind
21761003
"Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии" Ничего удивительного, т.к. истинные причины таких климатических аномалий. как минимум, замалчиваются
24 февраля, 05:34
orel40
421850011
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