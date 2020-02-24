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Запрет на движение поездов между Австрией и Италией снят
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РИА Новости

Запрет на движение поездов между Австрией и Италией снят

03:44 24.02.2020 (обновлено: 09:13 24.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Милан
Города мира. Милан
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Запрет на движение поездов между Италией и Австрией снят после приостановки сообщения из-за ситуации с коронавирусом, сообщили Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB).
Ранее представитель компании Роберт Лехнер сообщил, что движение поездов между Австрией и Италией прекращено. Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, в котором находились два пассажира с подозрением на коронавирус.

"Официальный запрет на движение по Бреннеру недавно снят... Начиная с завтрашнего дня мы можем вновь проезжать через Бреннер по расписанию", - говорится в сообщении компании в Twitter.

По данным МВД Австрии, заражение коронавирусом у двух пассажиров не подтвердилось.
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