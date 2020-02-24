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Биолог оценил последствия предполагаемого выброса ртути в Клайпеде
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РИА Новости

Биолог оценил последствия предполагаемого выброса ртути в Клайпеде

03:35 24.02.2020 (обновлено: 11:58 24.02.2020)
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© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Кандидат биологических наук Игорь Григорьев в беседе с газетой "Известия" рассказал, каких последствий можно ожидать, если Балтийское море действительно окажется загрязнено ртутью из литовского порта Клайпеда.
"Слив в биологические системы опасен тем, что он может накапливаться в живых организмах. Экосистема может как-то реагировать. Ртуть в воде будет поглощаться, а прибрежные системы — рыбы, растения, живущие у побережья, другие микроорганизмы могут ее усваивать и накапливать. Они входят в пищевую цепочку, а это уже чревато. Отравленные организмы могут таким образом попасть и в пищевую цепочку человека", — сказал биолог.
Григорьев подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы и нужно выяснить, сколько именно ртути поступило в водоем, если выброс действительно произошел.
Ранее в СМИ появилась информация, что Клайпедский порт в течение семи лет сливал сточные воды с ртутью с площадки опасного ила в Куршский залив. Отмечалось, что загрязненный грунт из залива Малку, хранящийся на площадке на полуострове Смельте, накапливался там с советских времен, а в залив попадала вода, отделенная от этого грунта.
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Позже Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Клайпедского порта сообщил, что дирекция порта назвала эту информацию "ложной и вводящей в заблуждении", а в Куршский залив "попадает только вода из Куршского же залива".
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Балтийское мореИгорь ГригорьевРоссияЛитваЭкологияВ мире
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