Биолог оценил последствия предполагаемого выброса ртути в Клайпеде

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Кандидат биологических наук Игорь Григорьев в беседе с газетой " Кандидат биологических наук Игорь Григорьев в беседе с газетой " Известия " рассказал, каких последствий можно ожидать, если Балтийское море действительно окажется загрязнено ртутью из литовского порта Клайпеда.

"Слив в биологические системы опасен тем, что он может накапливаться в живых организмах. Экосистема может как-то реагировать. Ртуть в воде будет поглощаться, а прибрежные системы — рыбы, растения, живущие у побережья, другие микроорганизмы могут ее усваивать и накапливать. Они входят в пищевую цепочку, а это уже чревато. Отравленные организмы могут таким образом попасть и в пищевую цепочку человека", — сказал биолог.

Григорьев подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы и нужно выяснить, сколько именно ртути поступило в водоем, если выброс действительно произошел.

Ранее в СМИ появилась информация, что Клайпедский порт в течение семи лет сливал сточные воды с ртутью с площадки опасного ила в Куршский залив. Отмечалось, что загрязненный грунт из залива Малку, хранящийся на площадке на полуострове Смельте, накапливался там с советских времен, а в залив попадала вода, отделенная от этого грунта.