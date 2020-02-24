Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T09:59+0300
https://ria.ru/20200224/1565130730.html
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093734_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_1bd4e4de032d9a344a19cb8a1e030847.jpg
РИА Новости

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

03:21 24.02.2020 (обновлено: 09:59 24.02.2020)
16007
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Масленица начинается в России в понедельник.

"Масленичная неделя. как правило, сопровождается всякими пищевыми излишествами, в том числе обильным поеданием блинов. И в этом плане любое переедание вредно для организма. В частности, мучные изделия, да еще и жареные на сковороде с использованием жира. Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров", — сказал депутат РИА Новости.

При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он. Кроме того, в домашних условиях следует больше уделять внимания тому, чтобы начинка блинов было более полезной.
"Также надо стараться не переедать, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В любом случае необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем — посоветоваться с лечащим врачом. Отдельное внимание стоит уделить покупкам готовой продукции, в этом плане я бы рекомендовал покупать готовые блины только в проверенных местах и употреблять их, соблюдая правила гигиены", — подчеркнул парламентарий.
Блины на масленичной ярмарке
02:33
История и традиции празднования Масленицы в России
25395118120
Обсудить 26
Борис МенделевичПразднование МасленицыМасленицаЗдоровьеГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Не нужно переедать блины, чтобы не отвыкнуть от макарошек. Ведь впереди ещё так много реформ.
24 февраля, 04:05
ЛКЛысый Кучерявый
64604109
в Госдуме чем бы не заниматься, лишь бы ничего не делать.
24 февраля, 05:53
Андрей Анатольевич
6140287
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Лента новостейМолния