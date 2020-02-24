В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

"Масленичная неделя. как правило, сопровождается всякими пищевыми излишествами, в том числе обильным поеданием блинов. И в этом плане любое переедание вредно для организма. В частности, мучные изделия, да еще и жареные на сковороде с использованием жира. Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров", — сказал депутат РИА Новости.