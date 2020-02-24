У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 поздним вечером в воскресенье произошло у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье в 23.57 (15.57 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 45.4 градуса северной широты и 148,4 градуса восточной долготы – в 46 километрах восточнее города Курильска на острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 174 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, инструментальные данные свидетельствуют о том, что подземные толчки жители Кунашира и Шикотана могли ощутить силой 2-3 балла, на Итурупе — до 2 баллов.