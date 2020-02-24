Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T02:52+0300
https://ria.ru/20200224/1565130586.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

02:52 24.02.2020
708
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 поздним вечером в воскресенье произошло у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье в 23.57 (15.57 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 45.4 градуса северной широты и 148,4 градуса восточной долготы – в 46 километрах восточнее города Курильска на острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 174 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, инструментальные данные свидетельствуют о том, что подземные толчки жители Кунашира и Шикотана могли ощутить силой 2-3 балла, на Итурупе — до 2 баллов.
Последствия землетрясения на востоке Турции
Вчера, 20:25
Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции выросло до 50
000200
Обсудить 0
Кунашир (остров)ИтурупШикотанКурильские островаКурильскПроисшествия
Рекомендуем
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
Сейсмограф
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии ожидается штормовой ветер в ближайшие два дня
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело из-за отравления детей хлором под Набережными Челнами
Берлинский кинофестиваль
Режиссер Филипп Гаррель представил драму "Соль слез" на Берлинале
Автопортрет. Художник Казамир Малевич
Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви
Диагностический медицинский прибор в больнице
Двое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии
Американская актриса Меган Фокс на международном фестивале Комик-Кон в Сан-Диего, США
СМИ: Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора"
Колумбия
Власти Колумбии и СМИ разошлись во мнениях о виновниках лесных пожаров
Храм Хор-Вирап в Армении
Армянская церковь празднует Масленицу в преддверии Великого поста
Снегопад в Санкт-Петербурге
В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега. Архив
В Новгородской области 62 населенных пункта остались без электричества
Вид Земли с МКС
Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии
Европейские биржи упали на 3% на новостях по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
18:35Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Лента новостейМолния