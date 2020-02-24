"Исламский джихад" опровергает гибель одного из командиров в Сирии

ГАЗА, 24 фев - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергает информацию израильских СМИ о гибели ее высокопоставленного командира в результате израильского авиаудара в Сирии.
Сирийское государственное агентство САНА сообщило в ночь на понедельник, что ПВО отражала атаки в небе над Дамаском. После этого армия Израиля заявила, что атаковала позиции "Исламского джихада" в Сирии и в секторе Газа. Израильский телеканал I24 сообщил, что в результате удара, предположительно, погиб по крайней мере один из командиров группировки.
"Движение "Исламский джихад" опровергает информацию израильских СМИ об убийстве высокопоставленного лидера в результате израильского авиаудара в Сирии", - говорится в заявлении организации.
Агентство Франс Пресс привело новое заявление, в котором боевое крыло группировки заявило, что два члена организации погибли при "сионистской бомбардировке Дамаска".
30 декабря 2019, 06:45ХАМАС обвинил разведку Палестины в помощи израильской разведке