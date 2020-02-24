Власти Колумбии и СМИ разошлись во мнениях о виновниках лесных пожаров

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо на фоне бушующих в стране лесных пожаров заявил о причастности вооруженных банд к поджогам лесов для обустройства плантаций коки и нарколабораторий, однако местные СМИ утверждают о коммерческих интересах добывающих компаний и естественных потребностях жителей лесных деревень.

"Члены вооруженных преступных группировок, устраивающие пожары в регионе Серраниа-де-ла-Макарена и национальном парке Тинигуа ответственны за это покушение на достояние Колумбии", - написал в Twitter министр.

Criminales de GAOr que promueven incendios en Serranía de La Macarena y PNN Tinigua son responsables de este atentado contra el patrimonio de los colombianos. #FuerzaPública será contundente y llevará ante la justicia a quienes destruyen por intereses criminales pic.twitter.com/c5c4llUVig — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) February 23, 2020

Ранее министр объяснял поджоги лесов в заповедных зонах, где с начала сухого сезона выгорело более 18 тысяч гектаров, стремлением бандитов расчистить площади для посадок коки и организации производства и приписывал эти действия боевикам повстанческой армии FARC, которая частично вернулась к оружию и преступной активности после перемирия, разоружения и попытки интеграции в политическую систему страны.

Несмотря на заявления министра обороны, СМИ со ссылкой на источники в надзорных ведомствах заявляют, что расследовать в связи с пожарами на территории национального парка будут в первую очередь компании, имеющие интерес к коммерческой эксплуатации территорий и добыче полезных ископаемых.

"Такие поджоги - часть извращённого метода, который позволяет понизить статус стратегически охраняемой территории и получить лицензии на эксплуатацию", - цитирует чиновника из надзорного органа газета Espectador