Власти Колумбии и СМИ разошлись во мнениях о виновниках лесных пожаров

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо на фоне бушующих в стране лесных пожаров заявил о причастности вооруженных банд к поджогам лесов для обустройства плантаций коки и нарколабораторий, однако местные СМИ утверждают о коммерческих интересах добывающих компаний и естественных потребностях жителей лесных деревень.
"Члены вооруженных преступных группировок, устраивающие пожары в регионе Серраниа-де-ла-Макарена и национальном парке Тинигуа ответственны за это покушение на достояние Колумбии", - написал в Twitter министр.
Criminales de GAOr que promueven incendios en Serranía de La Macarena y PNN Tinigua son responsables de este atentado contra el patrimonio de los colombianos. #FuerzaPública será contundente y llevará ante la justicia a quienes destruyen por intereses criminales pic.twitter.com/c5c4llUVig— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) February 23, 2020
Ранее министр объяснял поджоги лесов в заповедных зонах, где с начала сухого сезона выгорело более 18 тысяч гектаров, стремлением бандитов расчистить площади для посадок коки и организации производства и приписывал эти действия боевикам повстанческой армии FARC, которая частично вернулась к оружию и преступной активности после перемирия, разоружения и попытки интеграции в политическую систему страны.
Несмотря на заявления министра обороны, СМИ со ссылкой на источники в надзорных ведомствах заявляют, что расследовать в связи с пожарами на территории национального парка будут в первую очередь компании, имеющие интерес к коммерческой эксплуатации территорий и добыче полезных ископаемых.
"Такие поджоги - часть извращённого метода, который позволяет понизить статус стратегически охраняемой территории и получить лицензии на эксплуатацию", - цитирует чиновника из надзорного органа газета Espectador.
Накануне власти Колумбии задержали в национальном природном парке (PNN) Тинигуа, пострадавшем от сильного пожара, 20 человек, включая восемь женщин, из числа местных жителей, которых намерены судить за преступления против окружающей среды. Защитники указывают на естественные потребности в очистке части территории от леса у коренного населения региона, которое поселилось здесь задолго до признания его особо охраняемой зоной, и отвергают какие-либо связи с повстанческим движением, представляющим реальную угрозу местным жителям.