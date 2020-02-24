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Фильм "Лед 2" снова возглавил российский прокат
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РИА Новости

Фильм "Лед 2" снова возглавил российский прокат

02:16 24.02.2020 (обновлено: 10:09 24.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма "Лед 2"
Актеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма Лед 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма "Лед 2" . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат со сборами в 298,4 миллиона рублей, сборы за две недели превысили миллиард рублей, предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
В продолжении фильма "Лед" главные герои — фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.
Новинка проката — фантастическая комедия Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулитлла" с Робертом Дауни — младшим, Антонио Бандерасом и Майклом Шином в главных ролях заняла второе место, сборы за уикенд составили более 250 миллионов рублей.
На третьем месте фильм Гая Ричи "Джентльмены" со сборами 246,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 650,7 миллиона рублей).
Комедийный приключенческий боевик Джеффа Фаулера "Соник в кино" занял четвертое место, собрав 229,6 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 407 миллионов рублей).
Замыкает пятерку лидеров новинка проката, американский фильм Криса Сандерса "Зов предков" со сборами 81,8 миллиона рублей.
Юля Хлынина Кружит
22 февраля, 02:48Культура
Юлия Хлынина соблазняет Александра Петрова в клипе к фильму "Лед 2"
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КультураКино и сериалыАлександр Петров (актер)Жора Крыжовников
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