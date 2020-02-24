Фильм "Лед 2" снова возглавил российский прокат

Актеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма "Лед 2" . Архивное фото

Актеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма "Лед 2"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Фильм Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат со сборами в 298,4 миллиона рублей, сборы за две недели превысили миллиард рублей, предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

В продолжении фильма "Лед" главные герои — фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша ( Александр Петров ) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.

Новинка проката — фантастическая комедия Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулитлла" с Робертом Дауни — младшим, Антонио Бандерасом и Майклом Шином в главных ролях заняла второе место, сборы за уикенд составили более 250 миллионов рублей.

На третьем месте фильм Гая Ричи "Джентльмены" со сборами 246,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 650,7 миллиона рублей).

Комедийный приключенческий боевик Джеффа Фаулера "Соник в кино" занял четвертое место, собрав 229,6 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 407 миллионов рублей).