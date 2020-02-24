СМИ: у США нет доказательств, что Россия помогает Трампу на выборах

"В разведданных об этом не говорится. Более разумное объяснение разведданных заключается не в том, что у них (России. — Прим. ред.) есть предпочтение <…> Скорее, они понимают, что президент — это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик", — заявил каналу один из чиновников.