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СМИ: у США нет доказательств, что Россия помогает Трампу на выборах
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РИА Новости

СМИ: у США нет доказательств, что Россия помогает Трампу на выборах

02:10 24.02.2020 (обновлено: 09:56 24.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У США нет доказательств того, что Москва "вмешивается" в выборы 2020 года непосредственно для того, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу, передает CNN со ссылкой на источники.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Кремля в праймериз в США. Он отметил, что в Москве ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбраться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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Представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США, заявив, что Россия стремится добиться переизбрания Трампа, отмечает канал. Три представителя национальной безопасности сказали CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.

"В разведданных об этом не говорится. Более разумное объяснение разведданных заключается не в том, что у них (России. — Прим. ред.) есть предпочтение <…> Скорее, они понимают, что президент — это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик", — заявил каналу один из чиновников.

Один из представителей нацбезопасности заявил, что единственная четкая цель России на данный момент — "сеять раздор в США". При этом один из сотрудников разведки сообщил каналу, что характеристика, которую дала Пирсон по поводу разведданных о "российском вмешательстве", "вводит в заблуждение".
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111421244
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Врут!!! Я вот уже насобирал 30 рублей!!! И хочу оправить их на подрыв американской избирательной системы!!! Байдену буду отправлять!!!😂😂😂
24 февраля, 06:25
Феликс Д.
11230023121
ищите должен быть
24 февраля, 04:56
Пётр Храпов
5430000
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