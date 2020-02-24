СМИ: у США нет доказательств, что Россия помогает Трампу на выборах

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Кремля в праймериз в США. Он отметил, что в Москве ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбраться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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Представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США, заявив, что Россия стремится добиться переизбрания Трампа, отмечает канал. Три представителя национальной безопасности сказали CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.
"В разведданных об этом не говорится. Более разумное объяснение разведданных заключается не в том, что у них (России. — Прим. ред.) есть предпочтение <…> Скорее, они понимают, что президент — это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик", — заявил каналу один из чиновников.
Один из представителей нацбезопасности заявил, что единственная четкая цель России на данный момент — "сеять раздор в США". При этом один из сотрудников разведки сообщил каналу, что характеристика, которую дала Пирсон по поводу разведданных о "российском вмешательстве", "вводит в заблуждение".
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