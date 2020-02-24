Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T01:50+0300
https://ria.ru/20200224/1565130263.html
В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали около 30 демонстрантов
https://cdn22.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_0:177:3014:1872_1036x0_80_0_0_b42e267282e1307ad1b9f855e6664036.jpg
РИА Новости

В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали около 30 демонстрантов

01:50 24.02.2020
250
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЭфиопия
Эфиопия
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Эфиопия. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По меньшей мере 29 демонстрантов в Эфиопии, которые направлялись на митинг в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда, получили ранения при взрыве гранаты, сообщает местное издание Ezega News.
Инцидент произошел в городе Амбо (регион Оромия), когда демонстранты направлялись на митинг на лошадях. Полиция заявила, что гранату в толпу бросили повстанцы из "Фронта освобождения Оромо" (OLF).
Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 9 июня 2018 года
17 мая 2019, 05:32
СМИ: американец, участвовавший в протестах в Никарагуа, погиб в тюрьме
По словам генерального комиссара полиции региона, люди получили легкие ранения. Все они, за исключением одного, получили медпомощь и уже вернулись домой. Также сообщается, что при взрыве пострадали несколько лошадей.
Правоохранители задержали шестерых подозреваемых. Нападавшие, как отмечается, пытались помешать проведению демонстраций в поддержку премьера и правящей "Партии процветания". По некоторым данным, члены OLF хотят таким образом показать, что власти "слабы" и не могут поддерживать правопорядок в стране. Однако аналогичные демонстрации прошли в ряде других мест региона.
Самого премьера, отмечает агентство Франс Пресс, на митинге не было. Эта атака стала второй попыткой оппозиционных сил сорвать митинг в его поддержку.
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
29 ноября 2019, 01:14
СМИ: более 30 протестующих погибли в ходе столкновений в Ираке
112110
Обсудить 0
ЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви
Военнослужащие НАТО в Эстонии
В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО
Колумбия
Власти Колумбии и СМИ разошлись во мнениях о виновниках лесных пожаров
Истребитель ВВС Израиля
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
Урок в школе
В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд учителей от ДФО
Сейсмограф. Архивное фото
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии ожидается штормовой ветер в ближайшие два дня
Дамаск
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
Пожар в жилом доме в Новом Уренгое
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме
Американская актриса Меган Фокс на международном фестивале Комик-Кон в Сан-Диего, США
СМИ: Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора"
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Белорусская АЭС
Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
Актеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма Лед 2
Фильм "Лед 2" снова возглавил российский прокат
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
18:35Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Лента новостейМолния