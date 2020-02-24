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В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО
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РИА Новости

В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

01:39 24.02.2020
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© Flickr / U.S. Army EuropeВоеннослужащие НАТО в Эстонии
Военнослужащие НАТО в Эстонии
© Flickr / U.S. Army Europe
Военнослужащие НАТО в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Более 800 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также около 50 единиц боевой техники, среди которых танки вооруженных сил Великобритании Challenger, в понедельник примут участие в военном параде, посвященном 102-й годовщине провозглашения независимости Эстонии, который пройдет на площади Свободы в центре Таллина.
Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику. Парад примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, командовать им будет глава Сил обороны генерал Мартин Херем.
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Как сообщает Главный штаб Сил обороны республики, в параде примут участие более 800 военнослужащих всех родов войск Сил обороны Эстонии и военизированного ополчения Кайтселийт. Союзники по НАТО будут представлены группами знаменосцев из США, Франции, Латвии, Литвы, Польши, а также Украины. Кроме того, в параде будут участвовать пехотные взводы Великобритании и Дании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и подразделения из США и Франции.
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На площадь Свободы выйдут около 50 единиц боевой техники, среди которых можно будет увидеть боевые машины пехоты Сил обороны Эстонии CV90, бронетранспортеры Sisu XA-188 и XA-180, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, датские и американские боевые машины Piranha и Bradley.
Эстония также представит гаубицы калибра 155 мм и 122 мм, зенитные орудия ZU-23-2, зенитный ракетный комплекс Mistral, противотанковые системы Milan и Javelin, минометные орудия калибра 120 мм, мобильную радарную установку Ground Master 403.
Если погода будет благоприятной, над Таллином пролетят вертолеты и самолеты Сил обороны Эстонии и стран союзников.
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Керсти КальюлайдНАТОВеликобританияДанияЭстонияСШАВ мире
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