В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

Эксперт оценил уровень "угроз" для Эстонии от России и КНР Внешняя разведка Эстонии пришла к выводу, что угроза военного нападения со стороны России невелика и что в плане безопасности нужно особое внимание уделять Китаю. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о докладе эстонских разведчиков.