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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T09:45+0300
https://ria.ru/20200224/1565129976.html
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
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РИА Новости

Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии

01:27 24.02.2020 (обновлено: 09:45 24.02.2020)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Армия Израиля заявила, что атаковала позиции палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа.
"Мы только что ударили по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по израильским гражданским лицам", — говорится в заявлении в Twitter.
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что расчеты ПВО отражали атаки в небе над Дамаском.
Накануне израильские военные заявили, что за первые две волны обстрелов со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".
В результате ответных израильских ударов по Газе, по данным Минздрава, получили ранения четыре палестинца.
Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии отметили, что эти же люди участвовали в попытках разместить взрывчатку на границе.
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Война в СирииСектор ГазаИсламский джихадСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Сирия и Израиль юридически находятся в состоянии войны. Уже много лет...
24 февраля, 02:29
ГГГригорий Г
320600274526
Израиль всегда защищает свое государство и отвечает на атаки граждан Израиля.
24 февраля, 02:49
Aldanis Darkwood
5166510228
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