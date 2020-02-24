Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии

Накануне израильские военные заявили, что за первые две волны обстрелов со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии отметили, что эти же люди участвовали в попытках разместить взрывчатку на границе.